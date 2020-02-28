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ТОП-999+ Лучших Бесплатных Курсов для Обучения Python с Нуля в 2020 Году

На чтение 16 мин. Обновлено

курсы python

Привет, дружище! На связи Шаполов Алексей.

В этой статье ты найдёшь только самые лучшие платные и бесплатные курсы для обучения языку программирования Python с нуля для начинающих.

Готов? Тогда погнали! 🚀

По данным портала TRUD.COM, программист Python в среднем получает более 90 000 рублей в месяц.

ТОП-999+ бесплатных курсов для обучения Python с нуля

№1. Полный курс Python для начинающих — с нуля до специалист

Кто проводит курс: Илья Фофанов, инженер-программист с опытом более 10 лет, сертифицированный специалист по WPF и WCF, организатор и координатор .NET митапов MskDotNet.

Сколько длится: 132 задания + 79 видеоуроков + 44 теста = около 20 часов.

Программа курса:

  • Установка Python, работа с редактором кода Anaconda для Python-программирования
  • Все основные конструкции языка Python — переменные, операторы, типы данных, работа со строками, условия, циклы, работа с файлами, работа с функциями, модулями и пакетами, применение классов и др.
  • Простые программы на Python 3
  • Написание простых игр типа крестиков-ноликов или виселицы
  • Логика с условиями и циклами
  • Обработка ошибок и исключений, юнит-тестирование
  • Объектно-ориентированное программирование на Python
  • Использование Jupyter Notebook
  • Использование коллекций в Python: списки, словари и так далее
  • Декораторы
  • Неизменяемые объекты
  • Лучшие практики по написанию «чистого» кода на Python
  • Отладка, stack, namedtuple, декораторы, datetime, enum, интроспекция, управление памятью
  • Встроенные модули: json, itertools, requests
  • Инфраструктура и новые фичи: линтеры, виртуальные окружения, data classes, type hints
  • PyCharm: установка, создание проекта, отладка, рефакторинг, quick fixes

Стоимость: часть курса бесплатна.

Отзывы:

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№2. Python для начинающих

Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.

Сколько длится: от 1 до 3 часов.

Что ты получишь: доступ к онлайн-тренажёру, с помощью которого освоишь базовые основы Python.

Стоимость: бесплатно.

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№3. Case Study: Разработчик на Python: с чего начать и стоит ли?

Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.

Сколько длится: 62 минуты.

Во время митапа обсудили:

  • Частые задачи бизнеса, с которыми приходят к программистам
  • Как разработчики могут помочь в продвижении продукта
  • О возможностях удалённой работы для разработчиков
  • На что делать упор в обучении, чтобы иметь ценность на рынке

Стоимость: бесплатно.

Отзывы:

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№4. Тестим: игра за вечер на Python

Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.

Сколько длится: 71 минута.

Что ты узнаешь из курса и чему научишься:

  • Работе с переменными и циклами
  • Сравнению числовых переменных
  • Работе c оператором ветвления
  • Работе с модулем случайности из стандартной библиотеки Python

Стоимость: бесплатно.

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№5. Программирование на Python

Кто проводит курс: Тимофей Бондарев (JetBrains, Институт биоинформатики, СПбАУ РАН) и Павел Федотов (Институт биоинформатики, Университет ИТМО)

Сколько длится: 28 уроков + 27 тестов + 44 интерактивные задачи = 3-6 часов в неделю.

Что освоишь: базовые элементы языка программирования Python (операторы, числовые и строковые переменные, списки, условия и циклы).

Стоимость: бесплатно.

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№6. Адаптивный тренажёр Python

Кто проводит курс: Тимофей Бондарев (JetBrains, Институт биоинформатики, СПбАУ РАН).

Сколько длится: 53 урока.

Курс представляет из себя набор задач на языке Python. Сложность варьируется от начальной до высокой.

Стоимость: бесплатно.

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№7. Язык программирования Python

Кто проводит курс: Курячий Георгий Владимирович.

Сколько длится: 11 лекций.

Программа:

  • История и место Python в современном мире. Командная строка
  • Логические выражения, операторы ветвления и цикла. Решение Д/З
  • Стандартные типы данных и выражения-конструкторы
  • Множества, словари, строки и функции
  • Кодировки, исключения и генераторы
  • Файлы, ввод-вывод и связь с ОС
  • Модули-расширения языка
  • Модули и классы
  • Наследование и его украшения
  • Декораторы, оператор with
  • Что дальше?

Стоимость: бесплатно.

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№8. Как стать Python-разработчиком

Кто проводит курс: «Яндекс.Практикум».

Сколько длится: 20 часов.

Стоимость: 20 часов обучения бесплатны. Дальше (ещё 320 часов) — 85 000 рублей.

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№9. Основы программирования на Python

Кто проводит курс: Густокашин Михаил Сергеевич.

Сколько длится: 71 час.

Стоимость: бесплатно.

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№10. Интерактивные уроки по Python

Кто проводит курс: Pythontuts.

Стоимость: бесплатно.

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№11. Machine Learning with Python: A Practical Introduction

Кто проводит курс: edX.

Стоимость: бесплатно.

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№12. Математика и Python для анализа данных

Кто проводит курс: МФТИ и «Яндекс».

Сколько длится: 28 часов.

Стоимость: бесплатно.

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№13. Python

Кто проводит курс: Екатерина Тузова (онлайн-портал «Лекториум»).

Сколько длится: 12 лекций.

Стоимость: бесплатно.

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№14. Введение в Python

Кто проводит курс: онлайн-школа Hexlet.

Сколько длится: 27 часов.

Стоимость: бесплатно.

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№15. Google’s Python Class

Кто проводит курс: Google.

Сколько длится: зависит от твоей скорости.

Стоимость: бесплатно.

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№16. Специализация Python для всех

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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№17. Python 3 Programming

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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№18. Google IT Automation with Python

Кто проводит курс: Google.

Стоимость: бесплатно.

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№19. Прикладная наука о данных с Python

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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№20. Programming for Everybody (Getting Started with Python)

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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Ещё больше курсов:

ТОП-20 платных курсов Python для начинающих

№1. Python-разработчик

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 4 месяца.

Что ты узнаешь и чему научишься из курса:

  • Создавать простые и сложные модульные программы: от консольных скриптов до чат-ботов
  • Использовать все тонкости Python, от простейших циклов до генераторов и магических методов
  • Писать красивый и понятный код
  • Работать с базами данных
  • Использовать промышленные средства разработки: Git, PyCharm
  • Программировать в разных стилях: императивном, объектном и функциональном
  • Использовать сторонние Python-библиотеки и фреймворки (pillow, requests, regex, peewee, vk_api)
  • Тестировать код

Стоимость: 67 500 рублей.

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№2. Аналитик данных на Python

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 4 месяца.

Что ты узнаешь и чему научишься из курса:

  • Базовые знания языка Python
  • Автоматизация отчётности
  • Работа с аналитическими библиотеками NumPy и Pandas
  • Парсинг открытых данных
  • Глубокий конкурентный анализ во «ВКонтакте»
  • Работа с базами email-рассылки
  • Построение модели машинного обучения
  • Визуализация данных с помощью библиотек Matplotlib и Seaborn

Стоимость: 50 000 рублей.

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№3. Python-разработчик с нуля

Кто проводит курс: онлайн-университет «Нетология».

Сколько длится: 6 месяцев.

Стоимость: 51 900 рублей.

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№4. Python для работы с данными

Кто проводит курс: онлайн-университет «Нетология».

Сколько длится: 3 месяца.

Стоимость: 40 000 рублей.

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№5. Обучение Full-stack веб-разработчика на Python

Кто проводит курс: онлайн-университет машинного обучения SkillFactory.

Сколько длится: 9 месяцев.

Программа обучения:

  • Основы HTML и CSS, вёрстка первых страниц
  • Свой первый сайт на Javascript и Bootstrap
  • Основы Python: создаём веб-приложение
  • Изучаем SQL и подключаем базу данных
  • Осваиваем Django и создаём сайт
  • Знакомимся с Linux и размещаем проект на сервере и в облаке
  • Готовимся к работе с заказчиками и выполнению проектов на фрилансе

Вот, что ты сможешь по окончанию обучения:

  • Сверстать страницу на HTML
  • Сверстать с нуля сайт на Bootstrap
  • Применять Javascript на странице
  • Написать рабочий веб-сервер на Python
  • Разворачивать веб-сервис с подключением к базе и авторизацией пользователей
  • Написать собственный движок сайта на Django
  • Развернуть на домене созданный сайт и поддерживать его
  • Разбираться в чужом коде, вносить изменения
  • Искать и исправлять ошибки в своём коде (debugging)
  • Написать сопроводительную документацию к своему коду
  • Искать заказы на фриланс-биржах
  • Находить готовые решения для задач

Стоимость: 89 900 рублей.

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№6. Python для начинающих программистов

Кто проводит курс: онлайн-школа Otus.

Стоимость: 8 000 рублей.

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№7. Разработчик Python

Кто проводит курс: онлайн-школа Otus.

Стоимость: 70 000 рублей.

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№8. Интерактивный курс программирования Python 3 для начинающих

Кто проводит курс: онлайн школа LetPy.

Стоимость: 1 490 рублей.

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№9. Профессия Python-разработчик с 0 до PRO

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 12 месяцев.

Программа:

Python
Настройка окружения
Базовые структуры данных
Основные операторы
Функции подробнее
Модули и пакеты
Пространства имен и области видимости
Классы и объекты
Наследование классов
Работа с файлами и форматированный вывод
Исключения
Инструменты функционального программирования
Мультипоточность
Стандартные и сторонние библиотеки Python
Поддержка цикла разработки
Библиотеки для работы с данными
Библиотеки для работы с ресурсами
Python Advanced
Алгоритмы
Структуры данных
Concurrency in Python
Создание и принцип работы серверов
Архитектура приложений
Написание Python-библиотек
Деплой приложений
Нагрузочное тестирование
Рост нагрузки
Веб-вёрстка
Вводный модуль
HTML
Основы CSS
Основы JavaScript
Адаптивность и кроссбраузерность
Оформление
Advanced CSS
Инструменты верстальщика
Django
Введение в веб-фреймворки
Введение в Django
Обработка запросов в Django
База данных и модели
Формы
Работа с файлами
Тестирование
Аутентификация и авторизация
Админка
Локализация и интернационализация
Права доступа
Документирование
Оптимизация
Экспорт данных
Универсальные знания программиста
Как стать первоклассным программистом
Как искать заказы на разработку
Личный бренд разработчика
Photoshop для программиста
Вёрстка email-рассылок. Советы на реальных примерах
The state of soft skills
Как мы создавали карту развития для разработчиков
Как общаться по e-mail и эффективно работать с почтой?
Повышение своей эффективности
Спор о первом языке программирования
Саморазвитие: как я не усидел на двух стульях и нашел третий
Data-driven-подход к продуктивности - инсайты из данных миллиона людей
Английский для IT-специалистов
IT Resume and CV
Job interview: questions and answers
Teamwork
Workplace communication
Business letter
Software development
System concept development and SRS
Design
Development and Testing
Deployment and Maintenance

Твои навыки после прохождения курса:

  • Python Core
  • Система контроля версий Git
  • Установка и настройка веб-сервера
  • Async/awaitRequests
  • Beautiful Soup
  • Навыки работы в веб-серверной ОС Linux
  • Чистый код
  • Работа с внешними API мессенджеров

Стоимость: 3 500 рублей в месяц.

Плюсы и минусы
Первый платёж через 6 месяцев.
Гарантия трудоустройства.
Можно пройти обучение в кредит.
Средняя зарплата Python-разработчика начинается от 90 000 рублей и достигает 150 000 деревянных в месяц.
Преподаватели курса — эксперты.
Дипломная работа в конце курса и выдача сертификата.
Бесплатная консультация.
Бонус — курс по английскому языку для IT-специалистов.
82% студентов довольные курсом, 89% довольны преподавателями, 94% получают карьерный рост после прохождения курса.
В SkillBox учатся сотрудники таких компаний, как "Яндекс", "Эльдорадо", Wargaming.net, "Сбербанк", "Связной" и многих других.
Дорого.

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№10. КУРС ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON 3.7 ДЛЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ C УПОРОМ НА ПРАКТИКУ

Кто проводит курс: онлайн-школа Learn Python.

Длительность: 2 месяца.

Ты создашь Telegram-бота на первом же уроке. Познакомишься с основами Data Science и веб-разработки. Напишешь собственный проект. Опытные питонисты, имеющие опыт «боевой» разработки, всю дорогу будут проверять твой код и давать рекомендации.

Стоимость: от 33 600 до 44 500 рублей.

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№11. Программирование: Python-фреймворк Django

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 6 месяцев.

Чему научишься:

  • Разбираться в архитектуре веб-приложений
  • Проектировать легко поддерживаемые проекты
  • Пользоваться инструментами: pip, virtualenv, Git, PyCharm и другими
  • Ориентироваться в современных веб-технологиях
  • Писать чистый и валидный код согласно PEP8
  • Верстать адаптивные сайты средствами HTML и CSS
  • Создавать и оптимизировать веб-приложения на Django
  • Создавать Unit-тесты и покрывать ими Django-приложение
  • Работать с Javascript на базовом уровне

Стоимость: 25 000 рублей.

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№12. Разработчик Python

Кто проводит курс: Сергей Нагаев, Backend-разработчик в компании FunBox.

Сколько длится: 5 месяцев.

Стоимость: 70 000 рублей.

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№13. Знакомство с Python от Codebra

Чему научишься и что сможешь сделать после окончания курса:

  • Работать с xml/html файлами
  • Разработать робота
  • Разработать GUI (графический интерфейс)
  • Создавать различные веб-сценарии
  • Работать с FTP
  • Программировать математические и научные вычисления
  • И ещё очень много чего.

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№14. Программирование на Python от Pythoncourse.ru

Сколько длится: 6 месяцев.

Твоё резюме после прохождения курса:

  • Основные навыки программирования на Python
  • Объектно-ориентированное программирование на Python
  • Умение писать многопоточный и асинхронный код на Python
  • Проектирование программ с ООП-паттернами
  • Знание стандартных паттернов проектирования
  • Разработка сетевых серверных приложений
  • Понимание устройства интернета и навыков работы с API
  • Работа с базами данных в SQL / NoSQL СУБД
  • Работа с данными пользователя
  • Создание чат-бота и настройка приложения для Production
  • Создание полноценных веб-приложений, взаимодействующих с внешними ресурсами
  • Основные навыки работы с данными из Python
  • Умение визуализировать данные
  • Использование основных алгоритмов машинного обучения при помощи Python

Стоимость: 66 000 рублей.

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№15. Python как первый язык

Кто проводит курс: Матвей Кавторов, победитель всероссийского конкурса школы мобильных приложений и других хакатонов. Учился программировать у выпускника MIT Ильи Никокошева.

Сколько длится:

Чему научишься:

  • Разбираться в синтаксисе языка Python
  • Автоматизировать рутинные задачи на своём компьютере
  • Строить алгоритмы по анализу данных
  • Оперировать данными в формате JSON
  • Создавать запросы и обрабатывать ответы через открытый API
  • Создавать и настраивать поведение Telegram-ботов

Стоимость: 60 000 рублей.

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На сегодня всё.

Это были самые лучшие платные и бесплатные курсы для обучения программированию на языке Python с нуля.

Желаю удачи и до встречи!

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Ты, это, не жмись — контентом делись!
Алексей Шаполов

Автор этого блога. Зарабатываю в Интернете свыше 90 000+ рублей в месяц. Создаю только огненный контент и пилю бомбические подборки онлайн-курсов. (Умею заносить правую ногу за голову, с левой — пока что проблемы, увы).

Любимые цитаты: «Бабло Побеждает Зло», «Миром Правит Капитал — Люди Гибнут за Металл», «Потребление информации — путь в никуда».

Любимые книги: «Тонкое искусство пофигизма», «Всё хреново», «Песнь льда и пламени» (и многие-многие другие, всех здесь не перечислишь).

Слушаю: Billie Eilish и Little Big.

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Стандартные и сторонние библиотеки Python
Поддержка цикла разработки
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Создание и принцип работы серверов
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Аутентификация и авторизация
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Оптимизация
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