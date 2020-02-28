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В этой статье ты найдёшь только самые лучшие платные и бесплатные курсы для обучения языку программирования Python с нуля для начинающих.
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По данным портала TRUD.COM, программист Python в среднем получает более 90 000 рублей в месяц.
ТОП-999+ бесплатных курсов для обучения Python с нуля
№1. Полный курс Python для начинающих — с нуля до специалист
Кто проводит курс: Илья Фофанов, инженер-программист с опытом более 10 лет, сертифицированный специалист по WPF и WCF, организатор и координатор .NET митапов MskDotNet.
Сколько длится: 132 задания + 79 видеоуроков + 44 теста = около 20 часов.
Программа курса:
- Установка Python, работа с редактором кода Anaconda для Python-программирования
- Все основные конструкции языка Python — переменные, операторы, типы данных, работа со строками, условия, циклы, работа с файлами, работа с функциями, модулями и пакетами, применение классов и др.
- Простые программы на Python 3
- Написание простых игр типа крестиков-ноликов или виселицы
- Логика с условиями и циклами
- Обработка ошибок и исключений, юнит-тестирование
- Объектно-ориентированное программирование на Python
- Использование Jupyter Notebook
- Использование коллекций в Python: списки, словари и так далее
- Декораторы
- Неизменяемые объекты
- Лучшие практики по написанию «чистого» кода на Python
- Отладка, stack, namedtuple, декораторы, datetime, enum, интроспекция, управление памятью
- Встроенные модули: json, itertools, requests
- Инфраструктура и новые фичи: линтеры, виртуальные окружения, data classes, type hints
- PyCharm: установка, создание проекта, отладка, рефакторинг, quick fixes
Стоимость: часть курса бесплатна.
Отзывы:
№2. Python для начинающих
Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.
Сколько длится: от 1 до 3 часов.
Что ты получишь: доступ к онлайн-тренажёру, с помощью которого освоишь базовые основы Python.
Стоимость: бесплатно.
№3. Case Study: Разработчик на Python: с чего начать и стоит ли?
Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.
Сколько длится: 62 минуты.
Во время митапа обсудили:
- Частые задачи бизнеса, с которыми приходят к программистам
- Как разработчики могут помочь в продвижении продукта
- О возможностях удалённой работы для разработчиков
- На что делать упор в обучении, чтобы иметь ценность на рынке
Стоимость: бесплатно.
Отзывы:
№4. Тестим: игра за вечер на Python
Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.
Сколько длится: 71 минута.
Что ты узнаешь из курса и чему научишься:
- Работе с переменными и циклами
- Сравнению числовых переменных
- Работе c оператором ветвления
- Работе с модулем случайности из стандартной библиотеки Python
Стоимость: бесплатно.
№5. Программирование на Python
Кто проводит курс: Тимофей Бондарев (JetBrains, Институт биоинформатики, СПбАУ РАН) и Павел Федотов (Институт биоинформатики, Университет ИТМО)
Сколько длится: 28 уроков + 27 тестов + 44 интерактивные задачи = 3-6 часов в неделю.
Что освоишь: базовые элементы языка программирования Python (операторы, числовые и строковые переменные, списки, условия и циклы).
Стоимость: бесплатно.
№6. Адаптивный тренажёр Python
Кто проводит курс: Тимофей Бондарев (JetBrains, Институт биоинформатики, СПбАУ РАН).
Сколько длится: 53 урока.
Курс представляет из себя набор задач на языке Python. Сложность варьируется от начальной до высокой.
Стоимость: бесплатно.
№7. Язык программирования Python
Кто проводит курс: Курячий Георгий Владимирович.
Сколько длится: 11 лекций.
Программа:
- История и место Python в современном мире. Командная строка
- Логические выражения, операторы ветвления и цикла. Решение Д/З
- Стандартные типы данных и выражения-конструкторы
- Множества, словари, строки и функции
- Кодировки, исключения и генераторы
- Файлы, ввод-вывод и связь с ОС
- Модули-расширения языка
- Модули и классы
- Наследование и его украшения
- Декораторы, оператор with
- Что дальше?
Стоимость: бесплатно.
№8. Как стать Python-разработчиком
Кто проводит курс: «Яндекс.Практикум».
Сколько длится: 20 часов.
Стоимость: 20 часов обучения бесплатны. Дальше (ещё 320 часов) — 85 000 рублей.
№9. Основы программирования на Python
Кто проводит курс: Густокашин Михаил Сергеевич.
Сколько длится: 71 час.
Стоимость: бесплатно.
№10. Интерактивные уроки по Python
Кто проводит курс: Pythontuts.
Стоимость: бесплатно.
№11. Machine Learning with Python: A Practical Introduction
Кто проводит курс: edX.
Стоимость: бесплатно.
№12. Математика и Python для анализа данных
Кто проводит курс: МФТИ и «Яндекс».
Сколько длится: 28 часов.
Стоимость: бесплатно.
№13. Python
Кто проводит курс: Екатерина Тузова (онлайн-портал «Лекториум»).
Сколько длится: 12 лекций.
Стоимость: бесплатно.
№14. Введение в Python
Кто проводит курс: онлайн-школа Hexlet.
Сколько длится: 27 часов.
Стоимость: бесплатно.
№15. Google’s Python Class
Кто проводит курс: Google.
Сколько длится: зависит от твоей скорости.
Стоимость: бесплатно.
№16. Специализация Python для всех
Кто проводит курс: Мичиганский университет.
Стоимость: бесплатно.
№17. Python 3 Programming
Кто проводит курс: Мичиганский университет.
Стоимость: бесплатно.
№18. Google IT Automation with Python
Кто проводит курс: Google.
Стоимость: бесплатно.
№19. Прикладная наука о данных с Python
Кто проводит курс: Мичиганский университет.
Стоимость: бесплатно.
№20. Programming for Everybody (Getting Started with Python)
Кто проводит курс: Мичиганский университет.
Стоимость: бесплатно.
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- Более 3000 курсов на Lynda.com
ТОП-20 платных курсов Python для начинающих
№1. Python-разработчик
Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.
Сколько длится: 4 месяца.
Что ты узнаешь и чему научишься из курса:
- Создавать простые и сложные модульные программы: от консольных скриптов до чат-ботов
- Использовать все тонкости Python, от простейших циклов до генераторов и магических методов
- Писать красивый и понятный код
- Работать с базами данных
- Использовать промышленные средства разработки: Git, PyCharm
- Программировать в разных стилях: императивном, объектном и функциональном
- Использовать сторонние Python-библиотеки и фреймворки (pillow, requests, regex, peewee, vk_api)
- Тестировать код
Стоимость: 67 500 рублей.
№2. Аналитик данных на Python
Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.
Сколько длится: 4 месяца.
Что ты узнаешь и чему научишься из курса:
- Базовые знания языка Python
- Автоматизация отчётности
- Работа с аналитическими библиотеками NumPy и Pandas
- Парсинг открытых данных
- Глубокий конкурентный анализ во «ВКонтакте»
- Работа с базами email-рассылки
- Построение модели машинного обучения
- Визуализация данных с помощью библиотек Matplotlib и Seaborn
Стоимость: 50 000 рублей.
№3. Python-разработчик с нуля
Кто проводит курс: онлайн-университет «Нетология».
Сколько длится: 6 месяцев.
Стоимость: 51 900 рублей.
№4. Python для работы с данными
Кто проводит курс: онлайн-университет «Нетология».
Сколько длится: 3 месяца.
Стоимость: 40 000 рублей.
№5. Обучение Full-stack веб-разработчика на Python
Кто проводит курс: онлайн-университет машинного обучения SkillFactory.
Сколько длится: 9 месяцев.
Программа обучения:
- Основы HTML и CSS, вёрстка первых страниц
- Свой первый сайт на Javascript и Bootstrap
- Основы Python: создаём веб-приложение
- Изучаем SQL и подключаем базу данных
- Осваиваем Django и создаём сайт
- Знакомимся с Linux и размещаем проект на сервере и в облаке
- Готовимся к работе с заказчиками и выполнению проектов на фрилансе
Вот, что ты сможешь по окончанию обучения:
- Сверстать страницу на HTML
- Сверстать с нуля сайт на Bootstrap
- Применять Javascript на странице
- Написать рабочий веб-сервер на Python
- Разворачивать веб-сервис с подключением к базе и авторизацией пользователей
- Написать собственный движок сайта на Django
- Развернуть на домене созданный сайт и поддерживать его
- Разбираться в чужом коде, вносить изменения
- Искать и исправлять ошибки в своём коде (debugging)
- Написать сопроводительную документацию к своему коду
- Искать заказы на фриланс-биржах
- Находить готовые решения для задач
Стоимость: 89 900 рублей.
№6. Python для начинающих программистов
Кто проводит курс: онлайн-школа Otus.
Стоимость: 8 000 рублей.
№7. Разработчик Python
Кто проводит курс: онлайн-школа Otus.
Стоимость: 70 000 рублей.
№8. Интерактивный курс программирования Python 3 для начинающих
Кто проводит курс: онлайн школа LetPy.
Стоимость: 1 490 рублей.
№9. Профессия Python-разработчик с 0 до PRO
Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.
Сколько длится: 12 месяцев.
Программа:
Базовые структуры данных
Основные операторы
Функции подробнее
Модули и пакеты
Пространства имен и области видимости
Классы и объекты
Наследование классов
Работа с файлами и форматированный вывод
Исключения
Инструменты функционального программирования
Мультипоточность
Стандартные и сторонние библиотеки Python
Поддержка цикла разработки
Библиотеки для работы с данными
Библиотеки для работы с ресурсами
Структуры данных
Concurrency in Python
Создание и принцип работы серверов
Архитектура приложений
Написание Python-библиотек
Деплой приложений
Нагрузочное тестирование
Рост нагрузки
HTML
Основы CSS
Основы JavaScript
Адаптивность и кроссбраузерность
Оформление
Advanced CSS
Инструменты верстальщика
Введение в Django
Обработка запросов в Django
База данных и модели
Формы
Работа с файлами
Тестирование
Аутентификация и авторизация
Админка
Локализация и интернационализация
Права доступа
Документирование
Оптимизация
Экспорт данных
Как искать заказы на разработку
Личный бренд разработчика
Photoshop для программиста
Вёрстка email-рассылок. Советы на реальных примерах
The state of soft skills
Как мы создавали карту развития для разработчиков
Как общаться по e-mail и эффективно работать с почтой?
Повышение своей эффективности
Спор о первом языке программирования
Саморазвитие: как я не усидел на двух стульях и нашел третий
Data-driven-подход к продуктивности - инсайты из данных миллиона людей
Job interview: questions and answers
Teamwork
Workplace communication
Business letter
Software development
System concept development and SRS
Design
Development and Testing
Deployment and Maintenance
Твои навыки после прохождения курса:
- Python Core
- Система контроля версий Git
- Установка и настройка веб-сервера
- Async/awaitRequests
- Beautiful Soup
- Навыки работы в веб-серверной ОС Linux
- Чистый код
- Работа с внешними API мессенджеров
Стоимость: 3 500 рублей в месяц.
№10. КУРС ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON 3.7 ДЛЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ C УПОРОМ НА ПРАКТИКУ
Кто проводит курс: онлайн-школа Learn Python.
Длительность: 2 месяца.
Ты создашь Telegram-бота на первом же уроке. Познакомишься с основами Data Science и веб-разработки. Напишешь собственный проект. Опытные питонисты, имеющие опыт «боевой» разработки, всю дорогу будут проверять твой код и давать рекомендации.
Стоимость: от 33 600 до 44 500 рублей.
№11. Программирование: Python-фреймворк Django
Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.
Сколько длится: 6 месяцев.
Чему научишься:
- Разбираться в архитектуре веб-приложений
- Проектировать легко поддерживаемые проекты
- Пользоваться инструментами: pip, virtualenv, Git, PyCharm и другими
- Ориентироваться в современных веб-технологиях
- Писать чистый и валидный код согласно PEP8
- Верстать адаптивные сайты средствами HTML и CSS
- Создавать и оптимизировать веб-приложения на Django
- Создавать Unit-тесты и покрывать ими Django-приложение
- Работать с Javascript на базовом уровне
Стоимость: 25 000 рублей.
№12. Разработчик Python
Кто проводит курс: Сергей Нагаев, Backend-разработчик в компании FunBox.
Сколько длится: 5 месяцев.
Стоимость: 70 000 рублей.
№13. Знакомство с Python от Codebra
Чему научишься и что сможешь сделать после окончания курса:
- Работать с xml/html файлами
- Разработать робота
- Разработать GUI (графический интерфейс)
- Создавать различные веб-сценарии
- Работать с FTP
- Программировать математические и научные вычисления
- И ещё очень много чего.
№14. Программирование на Python от Pythoncourse.ru
Сколько длится: 6 месяцев.
Твоё резюме после прохождения курса:
- Основные навыки программирования на Python
- Объектно-ориентированное программирование на Python
- Умение писать многопоточный и асинхронный код на Python
- Проектирование программ с ООП-паттернами
- Знание стандартных паттернов проектирования
- Разработка сетевых серверных приложений
- Понимание устройства интернета и навыков работы с API
- Работа с базами данных в SQL / NoSQL СУБД
- Работа с данными пользователя
- Создание чат-бота и настройка приложения для Production
- Создание полноценных веб-приложений, взаимодействующих с внешними ресурсами
- Основные навыки работы с данными из Python
- Умение визуализировать данные
- Использование основных алгоритмов машинного обучения при помощи Python
Стоимость: 66 000 рублей.
№15. Python как первый язык
Кто проводит курс: Матвей Кавторов, победитель всероссийского конкурса школы мобильных приложений и других хакатонов. Учился программировать у выпускника MIT Ильи Никокошева.
Сколько длится:
Чему научишься:
- Разбираться в синтаксисе языка Python
- Автоматизировать рутинные задачи на своём компьютере
- Строить алгоритмы по анализу данных
- Оперировать данными в формате JSON
- Создавать запросы и обрабатывать ответы через открытый API
- Создавать и настраивать поведение Telegram-ботов
Стоимость: 60 000 рублей.
На сегодня всё.
Это были самые лучшие платные и бесплатные курсы для обучения программированию на языке Python с нуля.
Желаю удачи и до встречи!
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