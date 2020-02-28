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В этой статье ты найдёшь только самые лучшие платные и бесплатные курсы для обучения языку программирования Python с нуля для начинающих.

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По данным портала TRUD.COM, программист Python в среднем получает более 90 000 рублей в месяц.

ТОП-999+ бесплатных курсов для обучения Python с нуля

№1. Полный курс Python для начинающих — с нуля до специалист

Кто проводит курс: Илья Фофанов, инженер-программист с опытом более 10 лет, сертифицированный специалист по WPF и WCF, организатор и координатор .NET митапов MskDotNet.

Сколько длится: 132 задания + 79 видеоуроков + 44 теста = около 20 часов.

Программа курса:

Установка Python, работа с редактором кода Anaconda для Python-программирования

Все основные конструкции языка Python — переменные, операторы, типы данных, работа со строками, условия, циклы, работа с файлами, работа с функциями, модулями и пакетами, применение классов и др.

Простые программы на Python 3

Написание простых игр типа крестиков-ноликов или виселицы

Логика с условиями и циклами

Обработка ошибок и исключений, юнит-тестирование

Объектно-ориентированное программирование на Python

Использование Jupyter Notebook

Использование коллекций в Python: списки, словари и так далее

Декораторы

Неизменяемые объекты

Лучшие практики по написанию «чистого» кода на Python

Отладка, stack, namedtuple, декораторы, datetime, enum, интроспекция, управление памятью

Встроенные модули: json, itertools, requests

Инфраструктура и новые фичи: линтеры, виртуальные окружения, data classes, type hints

PyCharm: установка, создание проекта, отладка, рефакторинг, quick fixes

Стоимость: часть курса бесплатна.

Отзывы:

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№2. Python для начинающих

Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.

Сколько длится: от 1 до 3 часов.

Что ты получишь: доступ к онлайн-тренажёру, с помощью которого освоишь базовые основы Python.

Стоимость: бесплатно.

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№3. Case Study: Разработчик на Python: с чего начать и стоит ли?

Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.

Сколько длится: 62 минуты.

Во время митапа обсудили:

Частые задачи бизнеса, с которыми приходят к программистам

Как разработчики могут помочь в продвижении продукта

О возможностях удалённой работы для разработчиков

На что делать упор в обучении, чтобы иметь ценность на рынке

Стоимость: бесплатно.

Отзывы:

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№4. Тестим: игра за вечер на Python

Кто проводит курс: онлайн-школа Data Science и Machine Learning — SkillFactory.

Сколько длится: 71 минута.

Что ты узнаешь из курса и чему научишься:

Работе с переменными и циклами

Сравнению числовых переменных

Работе c оператором ветвления

Работе с модулем случайности из стандартной библиотеки Python

Стоимость: бесплатно.

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№5. Программирование на Python

Кто проводит курс: Тимофей Бондарев (JetBrains, Институт биоинформатики, СПбАУ РАН) и Павел Федотов (Институт биоинформатики, Университет ИТМО)

Сколько длится: 28 уроков + 27 тестов + 44 интерактивные задачи = 3-6 часов в неделю.

Что освоишь: базовые элементы языка программирования Python (операторы, числовые и строковые переменные, списки, условия и циклы).

Стоимость: бесплатно.

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№6. Адаптивный тренажёр Python

Кто проводит курс: Тимофей Бондарев (JetBrains, Институт биоинформатики, СПбАУ РАН).

Сколько длится: 53 урока.

Курс представляет из себя набор задач на языке Python. Сложность варьируется от начальной до высокой.

Стоимость: бесплатно.

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№7. Язык программирования Python

Кто проводит курс: Курячий Георгий Владимирович.

Сколько длится: 11 лекций.

Программа:

История и место Python в современном мире. Командная строка

Логические выражения, операторы ветвления и цикла. Решение Д/З

Стандартные типы данных и выражения-конструкторы

Множества, словари, строки и функции

Кодировки, исключения и генераторы

Файлы, ввод-вывод и связь с ОС

Модули-расширения языка

Модули и классы

Наследование и его украшения

Декораторы, оператор with

Что дальше?

Стоимость: бесплатно.

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№8. Как стать Python-разработчиком

Кто проводит курс: «Яндекс.Практикум».

Сколько длится: 20 часов.

Стоимость: 20 часов обучения бесплатны. Дальше (ещё 320 часов) — 85 000 рублей.

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№9. Основы программирования на Python

Кто проводит курс: Густокашин Михаил Сергеевич.

Сколько длится: 71 час.

Стоимость: бесплатно.

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№10. Интерактивные уроки по Python

Кто проводит курс: Pythontuts.

Стоимость: бесплатно.

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№11. Machine Learning with Python: A Practical Introduction

Кто проводит курс: edX.

Стоимость: бесплатно.

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№12. Математика и Python для анализа данных

Кто проводит курс: МФТИ и «Яндекс».

Сколько длится: 28 часов.

Стоимость: бесплатно.

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№13. Python

Кто проводит курс: Екатерина Тузова (онлайн-портал «Лекториум»).

Сколько длится: 12 лекций.

Стоимость: бесплатно.

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№14. Введение в Python

Кто проводит курс: онлайн-школа Hexlet.

Сколько длится: 27 часов.

Стоимость: бесплатно.

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№15. Google’s Python Class

Кто проводит курс: Google.

Сколько длится: зависит от твоей скорости.

Стоимость: бесплатно.

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№16. Специализация Python для всех

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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№17. Python 3 Programming

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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№18. Google IT Automation with Python

Кто проводит курс: Google.

Стоимость: бесплатно.

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№19. Прикладная наука о данных с Python

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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№20. Programming for Everybody (Getting Started with Python)

Кто проводит курс: Мичиганский университет.

Стоимость: бесплатно.

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ТОП-20 платных курсов Python для начинающих

№1. Python-разработчик

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 4 месяца.

Что ты узнаешь и чему научишься из курса:

Создавать простые и сложные модульные программы: от консольных скриптов до чат-ботов

Использовать все тонкости Python, от простейших циклов до генераторов и магических методов

Писать красивый и понятный код

Работать с базами данных

Использовать промышленные средства разработки: Git, PyCharm

Программировать в разных стилях: императивном, объектном и функциональном

Использовать сторонние Python-библиотеки и фреймворки (pillow, requests, regex, peewee, vk_api)

Тестировать код

Стоимость: 67 500 рублей.

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№2. Аналитик данных на Python

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 4 месяца.

Что ты узнаешь и чему научишься из курса:

Базовые знания языка Python

Автоматизация отчётности

Работа с аналитическими библиотеками NumPy и Pandas

Парсинг открытых данных

Глубокий конкурентный анализ во «ВКонтакте»

Работа с базами email-рассылки

Построение модели машинного обучения

Визуализация данных с помощью библиотек Matplotlib и Seaborn

Стоимость: 50 000 рублей.

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№3. Python-разработчик с нуля

Кто проводит курс: онлайн-университет «Нетология».

Сколько длится: 6 месяцев.

Стоимость: 51 900 рублей.

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№4. Python для работы с данными

Кто проводит курс: онлайн-университет «Нетология».

Сколько длится: 3 месяца.

Стоимость: 40 000 рублей.

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№5. Обучение Full-stack веб-разработчика на Python

Кто проводит курс: онлайн-университет машинного обучения SkillFactory.

Сколько длится: 9 месяцев.

Программа обучения:

Основы HTML и CSS, вёрстка первых страниц

Свой первый сайт на Javascript и Bootstrap

Основы Python: создаём веб-приложение

Изучаем SQL и подключаем базу данных

Осваиваем Django и создаём сайт

Знакомимся с Linux и размещаем проект на сервере и в облаке

Готовимся к работе с заказчиками и выполнению проектов на фрилансе

Вот, что ты сможешь по окончанию обучения:

Сверстать страницу на HTML

Сверстать с нуля сайт на Bootstrap

Применять Javascript на странице

Написать рабочий веб-сервер на Python

Разворачивать веб-сервис с подключением к базе и авторизацией пользователей

Написать собственный движок сайта на Django

Развернуть на домене созданный сайт и поддерживать его

Разбираться в чужом коде, вносить изменения

Искать и исправлять ошибки в своём коде (debugging)

Написать сопроводительную документацию к своему коду

Искать заказы на фриланс-биржах

Находить готовые решения для задач

Стоимость: 89 900 рублей.

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№6. Python для начинающих программистов

Кто проводит курс: онлайн-школа Otus.

Стоимость: 8 000 рублей.

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№7. Разработчик Python

Кто проводит курс: онлайн-школа Otus.

Стоимость: 70 000 рублей.

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№8. Интерактивный курс программирования Python 3 для начинающих

Кто проводит курс: онлайн школа LetPy.

Стоимость: 1 490 рублей.

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№9. Профессия Python-разработчик с 0 до PRO

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 12 месяцев.

Программа:

Python Настройка окружения

Базовые структуры данных

Основные операторы

Функции подробнее

Модули и пакеты

Пространства имен и области видимости

Классы и объекты

Наследование классов

Работа с файлами и форматированный вывод

Исключения

Инструменты функционального программирования

Мультипоточность

Стандартные и сторонние библиотеки Python

Поддержка цикла разработки

Библиотеки для работы с данными

Библиотеки для работы с ресурсами Python Advanced Алгоритмы

Структуры данных

Concurrency in Python

Создание и принцип работы серверов

Архитектура приложений

Написание Python-библиотек

Деплой приложений

Нагрузочное тестирование

Рост нагрузки Веб-вёрстка Вводный модуль

HTML

Основы CSS

Основы JavaScript

Адаптивность и кроссбраузерность

Оформление

Advanced CSS

Инструменты верстальщика Django Введение в веб-фреймворки

Введение в Django

Обработка запросов в Django

База данных и модели

Формы

Работа с файлами

Тестирование

Аутентификация и авторизация

Админка

Локализация и интернационализация

Права доступа

Документирование

Оптимизация

Экспорт данных

Универсальные знания программиста Как стать первоклассным программистом

Как искать заказы на разработку

Личный бренд разработчика

Photoshop для программиста

Вёрстка email-рассылок. Советы на реальных примерах

The state of soft skills

Как мы создавали карту развития для разработчиков

Как общаться по e-mail и эффективно работать с почтой?

Повышение своей эффективности

Спор о первом языке программирования

Саморазвитие: как я не усидел на двух стульях и нашел третий

Data-driven-подход к продуктивности - инсайты из данных миллиона людей Английский для IT-специалистов IT Resume and CV

Job interview: questions and answers

Teamwork

Workplace communication

Business letter

Software development

System concept development and SRS

Design

Development and Testing

Deployment and Maintenance

Твои навыки после прохождения курса:

Python Core

Система контроля версий Git

Установка и настройка веб-сервера

Async/awaitRequests

Beautiful Soup

Навыки работы в веб-серверной ОС Linux

Чистый код

Работа с внешними API мессенджеров

Стоимость: 3 500 рублей в месяц.

Плюсы и минусы Первый платёж через 6 месяцев. Гарантия трудоустройства. Можно пройти обучение в кредит. Средняя зарплата Python-разработчика начинается от 90 000 рублей и достигает 150 000 деревянных в месяц. Преподаватели курса — эксперты. Дипломная работа в конце курса и выдача сертификата. Бесплатная консультация. Бонус — курс по английскому языку для IT-специалистов. 82% студентов довольные курсом, 89% довольны преподавателями, 94% получают карьерный рост после прохождения курса. В SkillBox учатся сотрудники таких компаний, как "Яндекс", "Эльдорадо", Wargaming.net, "Сбербанк", "Связной" и многих других. Дорого.

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№10. КУРС ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PYTHON 3.7 ДЛЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ C УПОРОМ НА ПРАКТИКУ

Кто проводит курс: онлайн-школа Learn Python.

Длительность: 2 месяца.

Ты создашь Telegram-бота на первом же уроке. Познакомишься с основами Data Science и веб-разработки. Напишешь собственный проект. Опытные питонисты, имеющие опыт «боевой» разработки, всю дорогу будут проверять твой код и давать рекомендации.

Стоимость: от 33 600 до 44 500 рублей.

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№11. Программирование: Python-фреймворк Django

Кто проводит курс: онлайн-университет SkillBox.

Сколько длится: 6 месяцев.

Чему научишься:

Разбираться в архитектуре веб-приложений

Проектировать легко поддерживаемые проекты

Пользоваться инструментами: pip, virtualenv, Git, PyCharm и другими

Ориентироваться в современных веб-технологиях

Писать чистый и валидный код согласно PEP8

Верстать адаптивные сайты средствами HTML и CSS

Создавать и оптимизировать веб-приложения на Django

Создавать Unit-тесты и покрывать ими Django-приложение

Работать с Javascript на базовом уровне

Стоимость: 25 000 рублей.

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№12. Разработчик Python

Кто проводит курс: Сергей Нагаев, Backend-разработчик в компании FunBox.

Сколько длится: 5 месяцев.

Стоимость: 70 000 рублей.

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№13. Знакомство с Python от Codebra

Чему научишься и что сможешь сделать после окончания курса:

Работать с xml/html файлами

Разработать робота

Разработать GUI (графический интерфейс)

Создавать различные веб-сценарии

Работать с FTP

Программировать математические и научные вычисления

И ещё очень много чего.

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№14. Программирование на Python от Pythoncourse.ru

Сколько длится: 6 месяцев.

Твоё резюме после прохождения курса:

Основные навыки программирования на Python

Объектно-ориентированное программирование на Python

Умение писать многопоточный и асинхронный код на Python

Проектирование программ с ООП-паттернами

Знание стандартных паттернов проектирования

Разработка сетевых серверных приложений

Понимание устройства интернета и навыков работы с API

Работа с базами данных в SQL / NoSQL СУБД

Работа с данными пользователя

Создание чат-бота и настройка приложения для Production

Создание полноценных веб-приложений, взаимодействующих с внешними ресурсами

Основные навыки работы с данными из Python

Умение визуализировать данные

Использование основных алгоритмов машинного обучения при помощи Python

Стоимость: 66 000 рублей.

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№15. Python как первый язык

Кто проводит курс: Матвей Кавторов, победитель всероссийского конкурса школы мобильных приложений и других хакатонов. Учился программировать у выпускника MIT Ильи Никокошева.

Сколько длится:

Чему научишься:

Разбираться в синтаксисе языка Python

Автоматизировать рутинные задачи на своём компьютере

Строить алгоритмы по анализу данных

Оперировать данными в формате JSON

Создавать запросы и обрабатывать ответы через открытый API

Создавать и настраивать поведение Telegram-ботов

Стоимость: 60 000 рублей.

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На сегодня всё.

Это были самые лучшие платные и бесплатные курсы для обучения программированию на языке Python с нуля.

Желаю удачи и до встречи!

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